全面战争三国曹操派系战斗怎么样 曹操派系战斗玩法攻略

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道曹操战役吧，那么曹操战役怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
1、和其他派系交易：曹操粮食很多，可以找有钱的派系交易提供，但是对方派系只提供1份粮食，要求支付现金。有些派系有钱的1份可以卖个700多，少的也卖300左右。千万不要一次性提供多份。举例：提供1份卖700，如果你增加一份，增加的价格就不会是700，可能两份粮食卖1100都不到。最好的办法就是1份一份卖。
2、战场布局就不讲了。交战的时候，步兵对步兵，骑兵机动绕到地方步兵后面冲，冲完马上退回再冲。武将单骑前往敌方骚扰弓兵，不要原地停留太久，机动一点。适当拿几个骑兵冲弓兵，一开始拿骑兵冲很容易折损，先拿武将冲吸引弓兵火力。
3、武将冲阵要火、木高。谋士多陪弓兵投石、水高。金高的适合带步兵。火高适合带骑兵加步兵。土高无所谓带什么，反正士气高。
4、太守职位最好文官担任，加的东西多，配件和配从最好都是有郡国管理加成的，武将技能点也往这方面点。派遣差事加商业和工业选择派遣城市的时候，先看城市产值，选基数高、腐败低的地方派。
5、城市建设看城市拥有的属性和资源。有膏腴之地的城市发展农业，但是配加公共秩序的和政府序列减反腐，那上面说升到满级，临近郡也可以有反腐加成，但是不知道这个加成会不会叠加，如果叠加的话，最好每个城市都建，个人正在研究这个效果。
6、个人感觉曹操的特色建筑加新招募士兵等级并减人口那个，前期建还可以，毕竟前期城市少，新招募士兵一般都在这个城市，而且前期武将等级不高，士兵的等级高就优势明显了。后期的话，当你新占领了城市，一般都是满编6只部队的，不存在新招募的情况了。只有重新部署的情况，但是那时候用钱的地方多了去，重新部署一般就部署虎豹骑和投石车，都很贵。另外后期武将等级高了，新招募武将有可能就自带6只部队，也不能享受等级加成。所以后期建那个个人感觉放在战略位置比较重要的地方，一般放在百战之地，前排。
7、不要盲目升高城市等级，粮食背得起再去升高。而不要扩长太快，腐败加得高。我曹操在得了西至洛阳、南阳、东至彭城(旁边两个郡，记不得名字了)南至扬州、北至邺城几块地方，腐败都-42%了。
8、南面新开发城市，每开发一个要8000块，起始产值不高，一个城市还给你减-1%腐败，我把东瓯和(台北)占了，就不敢多占了。孙坚妈的称帝以后都城都迁到(广州)了。
最后我有一点不懂，经验加10%的侍从(或者建筑)，是刚配上去的第二回合加了10%还是什么，第三回合取下来，增加的经验会不会掉?
以上就是曹操派系战斗玩法技巧的相关分享，希望对大家游戏有帮助。
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