剑网3企乐绒绒宠物怎么获得？领取方法是什么？

2019-05-31 16:42:20 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

剑网3企乐绒绒宠物是近期上线的宠物，会自动跟随，要如何获取呢91单机小编给大家带来剑网3企乐绒绒获得方法，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

剑网3企乐绒绒获得方法

全新儿童节萌动礼盒【遥海趣】全新上架，充满童年趣味的海洋主题节日礼盒内含功能性企鹅礼物车跟宠【企乐绒绒】一只及配套使用说明书、搞怪手工布偶尾巴腰部挂件(【驭海】/【簇浪】2选1)一个、消耗性易容玩具【易容·乐在企中】(1次)9个。

·【遥海趣】礼盒为使用后绑定物品，礼盒内含有的物品均为拾取后绑定。售价23,333通宝，5月31日维护后至6月14日7点全区全服限时不限量销售。

·企鹅礼物车跟宠【企乐绒绒】为功能性跟宠，每隔20小时可开启维持10分钟的礼物车模式，拥有该跟宠的侠士可从礼物车中获得绑定的永久版手工海洋布偶头饰系列(【睏睏蛸】/【瑶瑶鲲】/【吞吞鲛】)，侠士每次开启后只能选择其中1款，直到3款头饰全部领取完毕。

·企鹅礼物车跟宠【企乐绒绒】开启礼物车模式时，与礼物车主人处于组队状态下的其他侠士可与【企乐绒绒】对话领取手工海洋布偶头饰系列的表现状态并和主人文字互动，此表现状态为3种头饰中的任意1种，持续1小时，重伤后消失。同时，儿童节活动结束之前，与【企乐绒绒】对话领取状态的侠士也有概率被变身成可爱的企鹅布偶造型哦!

·企鹅礼物车跟宠【企乐绒绒】开启礼物车模式后最多可被领取15次，每次被领取还有一定几率额外给予跟宠主人绑定的消耗性易容玩具【易容·乐在企中】(1次)一个。礼物车跟宠在儿童节活动期间开启还有世界公告提示。