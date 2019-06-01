剑网3布偶大混战活动怎么玩？奖励获取条件是什么？

剑网3布偶大混战活动是六一特别活动，有哪些奖励内容呢，91单机小编给大家带来剑网3布偶大混战活动介绍，感兴趣的话就一起来看看吧!
剑网3布偶大混战活动
活动时间：5月31日至6月13日每晚19:00-22:00;
活动地点：扬州、成都、侠客岛主城活动区;
活动期间，侠士可前往主城活动区与活动区中摆放的大企鹅布偶进行互动，即可变身布企鹅造型，持续10分钟。所有变为布偶造型(包括使用礼物车跟宠变身的布企鹅和布老虎)的侠士在活动时间内都将处于特殊状态，可相互进行攻击。成功击败其他布偶的侠士还将有机会获得成就哦!侠士每日仅能通过与主城活动区的大企鹅布偶互动变身一次。
【一村难容二虎】成就的完成条件调整为：在儿童节的布偶大混战中变身成布偶，并击败其他布偶10次。
此外，拥有企鹅礼物车跟宠【企乐绒绒】以及萌虎礼物车跟宠【溯流光】的侠士在活动期间进入主城活动区域，将可开启【企乐绒绒】【溯流光】礼物车的特殊模式，此模式与原有模式相互独立，每隔30分钟可开启一次。侠士每日首次在此模式下开启，都将获得相应绑定的消耗性易容玩具【易容·乐在企中】(1次)或【易容·虎行百变】(1次)一个。
所有侠士与队友的【企乐绒绒】或【溯流光】礼物车特殊模式对话，均可变成布偶造型，持续10分钟。【企乐绒绒】【溯流光】礼物车每次开启狂欢模式最多可把15名侠士进行一次变身，每变身一名侠士，其主人都将获得【兵甲图谱】1篇。
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