剑网3吐泡泡的榴芒兔怎么玩？儿童节活动是什么？

2019-05-31 16:30:41 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

剑网3儿童节为玩家带来了许多有趣的玩法，有哪些奖励呢，91单机小编给大家带来剑网3吐泡泡的榴芒兔玩法攻略，感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

剑网3吐泡泡的榴芒兔有什么用?

5月31日至6月14日期间，主城外会有许多吐泡泡的流氓兔，侠士可以尽情攻击这些吐泡泡的榴芒兔，当遭受一段时间的攻击后，该机器就会爆发吐出腹中的泡泡，并给侠士一份奖励【皂荚】，伤害越高，奖励越多，吐出的泡泡也更加醒目哦!

侠士收集并使用这些【皂荚】，就可以让节日背部挂件【七彩风车】华丽的挥舞出泡泡了!不同体型均有自己专属的独特动作哦!