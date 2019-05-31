使命召唤16什么时候发售？有没有单人战役？

2019-05-31 16:26:57 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

使命召唤16之前取消了战役模式遭到了许多差评，新作什么时候能玩呢，91单机小编给大家带来使命召唤16发售日期一览，希望对大家有所帮助!

发售日期一览：

今天，动视已经正式公布了《使命召唤》系列的新作《使命召唤16：现代战争(Call of Duty Modern Warfare)》，其由Infinity Ward打造，目前官方只是公布了消息，10月25日才会发售。

在《使命召唤16：现代战争》中，玩家将体验贯穿整个游戏的沉浸式叙事。玩家可以以经典的多人或者小队模式体验多人内容，或者在一系列精英行动中合作游戏，游戏面向所有水平玩家都提供对应选择。

从公布的细节看，去年T社打造的《使命召唤15：黑色行动4》取消了单人战役模式，导致玩家风评急剧下滑，而在最新版中这个模式被找回了。

对于这样一部大作，玩家不妨期待下吧。