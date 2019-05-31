全面战争三国建筑成本怎么降低？建造费用减少技巧是什么？

2019-05-31 16:23:59 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国建筑成本很高，前中期缺钱很难发展，要怎么降低呢，91单机小编给大家带来全面战争三国建筑成本降低方法。

建筑成本降低方法

产生同一种资源的建筑物，并不一定都是同一个五行属性的。例如金系建筑(紫色)主要提供工业加成，但也有火系建筑(红色)、土系建筑(黄色)也提供这样的功能。合理安排建筑顺序能够降低成本。

根据五行表，土(公府序列)生金(主要是工业产值)、金(手工作坊序列)生水(主要是商业产值)、水(港口序列)生木(粮食生产、粮食生产倍增)、木(拓土序列)生火(军事建筑减人口、高人口城市需要食物)、火(军武设施序列)生土(加秩序)。前面加粗字体的建筑都是属性相生且明显为后边服务的。

更进一步的，相生关系可以连续起来用。比如先建粮食储备序列(木)，再建军武设施序列(火)，再建孔庙序列(土)，都是加秩序和加粮食储备的。

又比如商业建筑，先建公府序列(土)，再建手工作坊序列(金)，再建其他商业序列(水)。

但凡看见加成类型与其属性不同的，或者同时提供两种不同类型加成的，都是设计者希望用来属性相生的。

然而这套相生机制设计的不好，连续相生基本用不上，实用的其实就那么几个。例如下面一节中，我只用手工作坊序列(金)来生水，因为水系商业建筑挺多，能多次节约成本。土生金我直接忽略。