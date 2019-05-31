全面战争三国派系建筑哪个好？各派系建筑效果是什么？

2019-05-31 16:19:38 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国派系都有独特的建筑，哪个派系的特色建筑好用呢，91单机小编给大家带来全面战争三国全派系特殊建筑个人评价分享，一起来看下吧。

全派系特殊建筑个人评价分享

曹老板，2个特殊兼职军屯营地和屯田所，军屯营地是由农庄资源点序列改造的资源点序列，屯田所直接代替了征募序列。

这帖子只比较跟普通的序列的差别以及分析这些特色差别带来的价值，先看军屯营地代替募兵序列其他派系的募兵序列分3级效果是每季度驻守部曲增加2，重新部署成本减少5%(派系范围)，新募部队等级+3(本地)，政府建筑成本减少10%(以后此类特性不讲了所有同序列的建筑都有类似效果的)人口减少3级的是1.2w作用基本是在大佬的空降流中减少派系重新部署成本来达到0成本空降部曲和专门的招兵省造这个来增加新兵等级配合将领技能改革来达到5级兵出门的效果。

曹操的屯田所分5级前3级效果跟普通派系的征募序列差不多就是减少人口少一点重点在后面2级从4级开始多了个产出粮食加25%的效果，5级产出粮食加50%，重新部署成本为8%每季部曲也变成了3人口减少为1.6w这就体现了曹老板的特色耕战，在农业城起军屯署随时都能低成本从全国拉兵出来也能帮助巩固城防。

另外一个特殊建筑和农庄一样是5级的需要有农庄资源点才能把农庄替换为军屯，农庄的粮食产量为2，4，6，8，10对应每1级军屯为2，3，4，6，8每1级那么少的粮食换来了什么呢2%，3%，5%，10%，15%的补员速率所以一个有农庄的城对于曹老板而言就是最好的军事基地无论是前线防守战还是快速招兵都是很强的再通过粮食进行外交才是曹老板能一统北方的根本

刘备，蜀汉税务局直接代替政府建筑里面的税务序列，这个序列说实话我不是很看好以减少公共秩序为代价直接给高额的农业产值然而农业产值的高加成是建立在高人口上的高人口直接带来公共秩序惩罚，造孔庙压都来不及你还继续减等着刷叛军是吧。

现在来看看具体数据蜀汉税务序列跟普通税务序列都是5级建筑减少的公共秩序分别为3，6，9，12，15逐级递增，收入为85，120，150，210，260。普通的税收序列的公共秩序减值为4，8，12，16，20，收入为80,110,140,200,240基本就是个全面优化的税务序列，然而人口带来的公共秩序减少基本没有任何办法解决，除非长期驻军，孔庙序列3级也就16公共秩序。

孙坚佣兵序列建筑是一个单独加的工业序列建筑从1级到5级分别是加商业产值加成10%到50%，部队补员3%到15%(本地)解锁招募雇佣军伯长，这个伯长是啥呢就是你在有此序列建筑的城招募部队的时候可以让副将直接由一队兵代替，这个就是伯长可以解决一些缺乏将领的问题我楼下放个图说明一下。

大概就是这样招募费看起来贵然而雇佣兵的特性是招募就满员马上拉出去打架都行。

作用主要有3个1提供一个商业加成点但是不多，2补员加成适合设立在前线和战略要地，3拉伯长直接爆兵专用有钱就有军队如果你有足够的钱的话这个建筑是非常不错的但是没钱也就当个加补员的用用了，一般的商业城的布局6格是茶馆(客栈)港口提供基础值，商行手工作坊序列提供加成值，孔庙加秩序，铸币场(官坊序列的分支)御史府(公府序列的分支)来压腐败当然压腐败可以靠差事，太守或者周围一圈的郡国造御史府也行这个佣兵营地的加成真的太少了。

公孙瓒的军武府序列替换了公府序列，公府序列主要是提供声望，全产值加成以及其中一个分支提供的反腐。公孙瓒的军武府序列是5级建筑从4级开始分为2个分支，分别是增加反腐败的军令府分支和增加骑兵招募等级的白马尉营分支。2个分支每从1到5级的全产值加成为8%，16%，24%，32%，40%，公共秩序加成为2，4，6，8,10声望加成2为5，10，15，20，30。区别在于白马尉营分支4级加1新募骑兵等级1，5级加新募骑兵等级2(本地)配合招募序列出高级骑兵用的，军令府分支4级给-10%腐败5级给-20%腐败大部分种田郡应该是造这个，可惜没有御史府的辐射效果。

对比普通公府序列，声望加成是完全一样的每级为5，10，15，20，30，专注于全产值加成的宫殿每个派系只能造一个5级建筑其他都是4级产值加成为10%，15%，20%，25%，30%这个没啥讨论意义直接看反腐的那条分支郡决曹和军令府一样只能提供本郡20%的反腐有20%的全产值加成，御史府能提供本郡以及周围郡的20%反腐但是产值加成只有15%对比一下发现也就御史府的范围反腐能比军令府某种意义上强其他方面普通公府序列被全方面吊打，而且高级的公府建筑都是需要7级小城才能造的很多粮食城其实只要5级县城的4个建筑槽甚至4级小县城的3个建筑槽就能产粮最大化根本不需要更多高的等级来耗费粮食所以能否全面覆盖御史府尚未可知。

对于种田的意义就是配合改革公孙瓒的城其实不用额外造孔庙可以省一个建筑位来造点别的。

再加上加成十分高所以稳定了后方的公孙瓒种田真不弱然而袁绍真的是难打。

刚才游戏闪退了买来这么多天第一次闪退。

袁绍，袁氏府署序列直接替换了公府序列，5级建筑只有皇宫线没有反腐线，5级的建筑全派系2只能造一个其他的最高只有4级，产值加成为10%，20%，30%，40%，50%公共秩序加成为2，4，6，8，10，3级+1世系，4级加2世系，5级加4世系。看起来很不错还提供派系独有资源可是没有反腐线是什么鬼啊怪不得AI 袁绍喜欢收狗地方大了腐败也压不住不如收狗。

对于袁绍的派系特殊建筑反正造肯定要造的不然派系资源不能合理利用，+8秩序40%全产值加成也不错然而反腐你只能靠差事和靠太守了。

袁术，仲家公府替换了公府序列只有皇宫线没有反腐线，声望加成无，产值加成为10%，20%，30%，40%，60%，正统(派系特有资源有专门的外交选项获得把别人变成附庸也有)减少为1，2，3，5，8配合派系特色正统的第三和第四阶段加派系全产值10%和20%加成算是很不错了但是估计无法全国普及只能造在少数经济强省提供加成，有玩袁术的大佬来帮看看正统获得的效率吗袁术开局实在太难了我没开过。

怪不得电脑袁术天天送我2000要我支持正统原来加成真是不错，联军派系说完了接下来是朝廷派系先从孔融说起吧。

孔融派系的特色学府序列，替换了普通的学校序列说实话其实可以单独开个序列了没必要替换的完全是2种东西了。5级建筑从4级开始有2个分支为精社和诗馆，每级加公共秩序为2，4，6，8，10人口加成1到3级为4000，1万2，2万5，精社类的4级为5万，5级为10万，诗管类的4级和5级都是2.5w，精社类4级提供15%的全产值加成5级30%，诗馆4级200文化产值5级300文化产值。普通学校是个加派系人物经验百分比的建筑就不说了

这个建筑作为种田建筑我就是要吹爆除了反腐败的公府序列提供额外的全产值加成(没啥好加成的也能直接换300产值)10点公共秩序完全能代替孔庙，加人口无论是农业还是贸易还有补员都大有好处人口多是增加贸易影响力的，孔融派系本身的特殊资源也加贸易影响力导致孔融的1贸易收入能达到普通派系的2倍多种田方面替换孔庙给30%加成或者300产值也能帮助工业城和农业城真的种田神建筑。

刘表，客栈序列替换了普通的市肆序列，跟普通的市肆序列一样5级建筑3级分为客栈分支和茶馆分支客栈分支商业产值120，140，160，180，200，商业产值加成值10%，25%，50%，80%，120%。茶馆分支商业产值120，140，170，210，250，商业产值加成值10%，25%，40%，60%，80%人物经验加成从3级开始5%，10%，15%(派系范围)。对比普通市肆序列加成值客栈分支多20%普通的为100%商业产值一样为200，茶馆分支加成值和产值不变3级开始的人物经验增长为额外加成。

加成主要还是集中在人物经验加成普及茶馆在赚钱的同时加人物经验不用造学校了但是茶叶资源基本只有南方有要么和孙坚贸易要么自己打下去。

马腾，西凉补给序列替换军武设施序列5级建筑无分支，最大的不同就是放弃了增加的驻军换来了1级1点2，3，4级2点5级3点的粮食产量军队的补给加成也有一定优势，这个建筑估计就是设计出来加粮食以应对西北没农庄的没鱼港的没有增加驻军那和1普通派系造这个的序列建筑的目的那就完全是2个目的了。

魔王董卓，强征序列替换了征募序列，5级建筑，每级的公共秩序加成为2，3，4，6，8人口减少为4000，6000，8000，1万2，1万6，新募部队等级前2级+2后面都是+3，重新部署成本和曹操的军屯一样5级达到减少8%，从4级开始集结时间减1，5级集结时间减2，每季部曲1级+1，2，3，4级+2，5级+3相比曹操的军屯加粮食产量董卓这个简单粗暴的多加公共秩序和减少集结时间，不过这对于一个开局齐宣王而言肯定是比加粮食产量靠谱的了然额而对玩家而言除非玩空降流不然征募序列基本没人造的。

黄巾军的建筑直接就和其他派系不一样果然是dlc 派系就是不一样然而我没开过黄巾档啊只能粗略分析一下：

何仪，医士序列，增加人口和公共秩序4级加10启蒙值5级加20这个启蒙值和普通派系的声望只差不多是解锁派系等级的，黄巾要这么多人口干啥呢因为为了补偿黄巾派系无法贸易的缺点人口增加会减少本地的招募费用这个孰优孰劣自己评判毕竟整个经济系统都和别的派系不一样了。

还有黄巾是不是没有腐败啊，看了一圈没有反腐建筑无政府主义这么先进的?

黄邵，园林序列，5级建筑1级加5%研究速率，2派系将领满意度5级加25%研究速率10派系将领满意度，但是其他黄巾派系也有学坛序列来加研究速率跟园林序列加的一样就是把满意度换成了每级5点启蒙值所以研究速率其实黄邵没啥优势将领满意度倒是很有优势。