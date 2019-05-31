魔犬大骚乱键盘怎么操作 魔犬大骚乱键盘操作方法分享

2019-05-31 16:18:07 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔犬大骚乱是一款十分搞怪的合作冒险游戏，最近这款游戏刚刚发售，不少玩家都想游玩这款欢乐向的角色扮演游戏，那么魔犬大骚乱键盘怎么操作呢?下面小编带来的详细操作方法介绍吧。

详细操作方法介绍

WSAD控制上下左右，特使技能F，次要道具Space，物品栏I，地图M，信念B，惊慌P，快捷栏QE，鼠标瞄准，左键投掷，右键吃，滚轮切换道具。

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