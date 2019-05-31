三国全面战争双传奇难度怎么破局 双传奇难度破局路线分享

2019-05-31 16:12:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

三国全面战争是一款非常不错的战争策略题材游戏，三国全面战争双传奇难度怎么破局?游戏中双传奇难度非常难通关，没有一个好惹的AI，那么如何通关双传奇难度呢?下面小编给大家带来三国全面战争双传奇难度破局路线分享。

三国全面战争双传奇难度破局路线分享

可以不用黄邵，一切能够沿着河流或者靠海的势力都可以参考本攻略。

首先，开局以后找一家最弱的当冤大头，满编三个武将然后一路掠夺一路往海边走，前期钱不够可以把物品给人交易。像黄邵就是打孔融，刘备袁绍跟在我后面就不管，把建筑拆了省钱。

然后坐船直接到南海郡登陆，分兵两队打汉帝国，一直往左边打，北边打到零陵，左边先不打姓士的。期间开发南海郡，很快就能有一两千的收入。

北边开发完以后合兵攻打姓士的，四个部署的中级兵就能打，不会有经济压力。

然后开发四川的香料，再把粮食补充上，每季度经济接近两万，基本就已经破局了，接下来就看谁宣你，强的直接花钱买和，弱的直接打。

可以选择左边打刘表也可以选择右边打孙坚，4队满编军费9000轻松可以搞定。