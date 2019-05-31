三国全面战争双传奇难度马腾怎么通关 双极难马腾平民向破局思路介绍

2019-05-31 16:09:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

三国全面战争是一款非常不错的战争策略题材游戏，三国全面战争游戏中可供玩家选择的势力很多，那么双传奇难度马腾怎么破局通关呢?下面小编给大家带来三国全面战争双极难马腾平民向破局思路。

三国全面战争双极难马腾平民向破局思路

给玩马腾的大家仅仅是提供一个思路，偏向平民向，属于稳扎稳打的那种。手动一共打了3场，都是毫无难度，但是因为智障自动分而不得不手动的。

马腾的主要思路就开局占武都与铜矿，然后与龚都言和，这货就会被张鲁灭了。

马家的优势是，骑兵强势，在胡马资源与马家父子减羌人维护的双减下，羌人三圣杯基本没啥维护，而羌匪57速297的冲锋，免疫疲劳使得他输出效率一流。

马家地理位置也是一流，现版本灭(合)了韩遂就毫无后顾之忧。想安心种田的可以在第12回合不找董旻的麻烦，想挑战自我的就随意了。

神威天将军，西凉锦马超：

开局给的东西还不错，马腾庞德2人无双一会全军压上。这场减员的直接拉出去开花。

第二回合招点骑兵，第三回合直接招老婆，嗯，ca日常夫妻恩爱。

父慈子孝。

然后冬季发兵，直接下武都，自动即可。

同时龚都回防攻城，睿智的自动分，直接矛兵堵门，骑兵追逃就完了，真心没见到什么难的。

然后不用管龚都的残军，开急行军直接奔铁矿。

然后接着自动。

然后就是神奇操作。

然后裁军。

到这破局就完了，等一回合，龚都领着残军，在奔向汉中时，被张鲁伏击，然后就是一个缓冲了，等到第12回合与董旻开战或是安稳种田，就随意了。