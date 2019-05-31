DNF小魔女怎么搬砖？搬砖刷图装备怎么选择？

2019-05-31 16:09:20 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DNF小魔女作为新上线的职业，玩家要如何选择装备快速刷图搬砖呢，91单机小编给大家带来DNF小魔女搬砖装备

DNF小魔女搬砖装备选哪套

寻龙诀：

首先看到的这个是一个辅助装备，在拍卖行里面，我们只需要搜索寻龙诀就可以出来一个辅助装备传说级别的，虽然是一个85级的，但是我们不需要在乎她的属性，只需要看下面有金币获得量加了30%，整个拍卖行里面最低一个是1520万，小魔女在刷图的过程中直接多了30%的金币。

贪婪者的心愿：

除了上面的辅助装备之外，我们还可以搜索到一个神器，这是一个戒指给角色可以增加10%的金币，并且还有稀有装备掉落率加3%不过，这一个戒指卖的价格比较贵，和上面的传说装备相比，个人还是比较偏向于先购买一个辅助装备，毕竟两者之间的价格相差不大。

超越巅峰：

除了上面两个在拍卖行可以买到的装备之外，在我们之前老王家里面可以获得一个85级的超越巅峰称号，这个称号可以让玩家在刷图了更重金币和能量加了10%，也就是把这三件装备加起来，我们可以获得52%的金币获得量。别人刷图只能得到100万金币，他可以得到152万金币。

艾肯散搭：

当然刷图的过程中，如果把辅助装备和戒指加的称号变更之后，我们需要提供角色的移动速度，就必须给角色搭配一套艾肯。制作方法我就不给大家介绍了。下装可以去拍卖行搜索南瓜裤，鞋子可以搜索八足神骏，其他的就看自己的搭配，整个这么一下走下来，小魔女刷图的效率提升的，再加上金币和能量增加了，所以比一般玩家至少高了八成的金币。