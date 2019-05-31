三国全面战争写实画质怎么设置？写实画面效果是什么？

2019-05-31 16:01:00 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

三国全面战争画面样式很多，玩家要如何使用史诗画质呢，91单机小编给大家带来《三国全面战争》设置写实画面效果方法，感兴趣的玩家不要错过。

设置写实画面效果方法

最近很多新入坑的朋友老是说游戏画面卡通，颜色太鲜艳了(爱玩玩不玩滚)，但其实游戏自带画质写实补丁的啊。

首先就是要打开选项里图像设置，把后期特效调成史实模式

这样你就已经完成一大半了，但还要回去把亮度拉高(因为史实的画风比较黑)，伽马值也要拉低，不然画面太灰了，36%是我测试出比较合适的数值

当然伽马值主要是饱和度和对比度，所以可以根据需求自行调整，反正我是觉得原版史实画面和阿提拉差不多，又灰又黑，不动实在难受

最后再加一点，抗锯齿调成FXAA会比TAA要更清楚些还能有效提高帧数，毕竟全战画面锯齿不怎么明显(当然你要是720p的分辨率当我没说)

看到这里相信各位小伙伴明白了吧?快去游戏中试试吧!