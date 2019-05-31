全面战争三国最高等级装备怎么获得 最高等级装备获取技巧分享

2019-05-31 16:00:15 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国最高等级装备怎么获得?游戏中的最高等级的装备有些玩家一直没有找到，今天91小编给大家带来了最高等级装备获取技巧分享，希望能够帮助到大家。

最高等级装备位置分享

游戏中，有五个特殊区域的作坊，在升级到三级后，就有概率为你生产出额外的最高等级独特装备。这五个区域分别如下。

上庸铸兵坊，可以产生最高等级武器。

鄱阳铸兵坊，可以产生最高等级武器。

长沙甲匠坊，可以产生最高等级护甲。

成都甲匠坊，可以产生最高等级护甲。

朔方驯兽场，可以产生最高等级坐骑。