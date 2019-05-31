全面战争三国兵种怎么解锁 兵种快速解锁方法一览

2019-05-31 15:59:17 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国兵种怎么解锁?游戏中想要取得战役的胜利就要掌握各种战术布局和了解兵种的一些相克关系，今天91小编给大家带来了兵种快速解锁方法一览，希望能够帮助到大家。

兵种克制关系及战斗技巧汇总

战斗技巧：

1.枪兵只有在结阵(原地)下才有克制骑兵的特效，不要主动让长枪去进攻对方骑兵。

2.敌我混战时，我方弓兵是有友军伤害的。

3.Ai特别喜欢进攻骑兵冲击你的两侧，枪兵首选两边防守。

4.骑兵按住shift，可以画出弧形运动轨迹来达到绕后的效果。一般冲锋时效在15秒左右，拉出来，再冲进去效果更佳。切忌长时间原地厮杀。

5.开战前布局时，阵型有讲究。正方形，攻击较弱，防御性强，士气不易溃散。长排型，受力面积大，进攻强，但容易自损800。兵种灵活切换。

6.树林有隐匿效果。适合骑兵侧翼突袭。但被火弓兵射击会点燃树林。

7.战役模式的武将，放手冲敌阵容，扰乱效果强。不轻易阵亡。适合开局。但思路和骑兵一样，切忌被围，深入浅出才是硬道理。

8.长途奔袭容易消耗体力值，同级别同种类下，更容易出现伤亡。建议停留片刻再发起进攻。

9.武将的技能buff大部分对自己旗下的部曲有效。部分武将技能对整个军队有效。注意范围圈以及主动技的释放。

10.一般思路。武将开局骚扰，有单挑走单挑，对士气帮助大。枪兵守弓兵，剑兵正面封战线，骑兵绕后(骑兵绕背打枪兵，一样有奇效)主要打远程。

11.坡地或者丘陵是重要的战略要地。一方面提供视野，一方面坡上打坡下有动能加成，冲锋伤害更高。

12.不论什么难度下，外交永远能带给你惊喜。不要一味地追求侵略胜利。不战而屈人之兵才是乐趣。

13.建造顺序方面：建议每个郡国优先发展1-2处农业以及粮食储备。其次是商业。最后是公共秩序。其他随意。

14.俘虏方面：一是别单挑，会凉。二是可以把武将士气打到溃散，然后随他去。结束后，如果我方阵营有他关系不错的人，有概率降服。其次，外交手段，直接统一吸纳对方国家所有权。武将以及君主直接归你所有。这方法条件苛刻，但最彻底。第三种就是触发历史事件，比如赵云这种。

15.科技树方面：农业分支和军事分支(带新兵种解锁的那些)优先。其他随意。中后期武将个人能力削弱，全靠兵种优势带节奏。

16.兵力搭配方面：针对武将本身的部曲，依据金木水火土来搭配。建议4个属性增益+2个远程弓箭。在这其中，水系军师的远程优先考虑，火系骑兵其次，木系长枪最后。金和土用来守城。

17.埋伏方面：大地图查看外交的敌对关系程度。在那些对你宣战或即将宣战的国家之中，安插骑兵加弓箭的阵容，埋伏在必经之路上。总会有惊喜!

18.地图板块方面：不要试图每一座城都依靠武力来征服。因为太多了!多利用外交手段，比如吞并，统一，吸纳，附庸等等。。另外，后期的财政压力不小，附庸往往能带给你大量财富。最后看仔细了，除了大陆板块，还有两座小岛屿(三个资源点)可以占领。

19.我方细作是会叛变的。哪怕在战场上遇到我方细作，也只能杀。别奢望三国志这种临时倒戈。

20.吕布最快获得方法：先让君主离婚，君主老婆和吕布联姻，吕布会来找你苛求高位，晋升到满意度变为正数，不然下回合要走。一回合之后，立为储君，满意度到100。结束。

21.金币方面：一般游戏到中后期。缺钱怎么办?首先，将领多的，建造或者改造-降低FB的建筑。降低15%会非常惊人。其次，城池多的，建造或者改造，降低维护费的建筑。再有，对于廷中那些不做差事天天养着的官员，撤职处理。最后，看情况，裁军队数量。补充一点，城池等级控制在5-7级性价比最高。

22.偏好显示设置：如果觉得混战时看不清敌我双方部队。按P键暂停战斗。屏幕右边可以更改部曲头像显示，体力值，士气等相关设置。

23.兵种布局细节方面：科技树点出的黑龙军。战斗准备阶段，全选所有弓箭部曲(去除武将)，会出现火矢的阵列按钮(史诗级壮观)。同理，武将携带楔形阵的随从，全选所有骑兵，会出现三角冲锋阵。以此类推。

24.火矢异同方面：坤地护军和黑龙军，同样都是火矢。但战术目的不同。坤地护军的火矢叫做轰击。可以理解为AOE爆炸伤害。适合打击对方高护甲单位。而黑龙军的火矢没有爆炸轰击的特效。适合打击轻甲无盾单位。两者的火矢，都会点燃地面，造成灼伤。其次，火矢都可以打击城墙上的箭塔。

25.投石车方面：投石车在本作中最大的作用在于勾引。因为绝大部分战斗都是我方进攻，所以会主动进入敌方的弓箭覆盖区。必有损兵。但是!有了投石车之后，AI会自动判定投石车为高威胁对象，主动来进攻你。这时候就进入了你的弓箭覆盖区。源源不断来送。另外，投石车攻城时直接砸城墙，配合轰击火矢，效果拔群。

26.忠诚度和寿命细节：忠诚度高的武将立绘是个笑脸。忠诚度一般的表情也普通。非正常死亡的武将年龄一般在60-70岁左右。完全随机。可以通过回合保存S/L法来续命。年龄高低不影响战斗力。

27.友好度方面：除了忠诚度，两人在一起打仗或者朝廷任职，如果关系不和谐，会让友好度降低。友好度过低也会导致叛变行为发生!

28.后宫向玩法方面：相信很多人都不知道有这个功能。那就是招亲!点击人物界面的家谱，找到联姻。花费2000元就能完成婚姻配对(仅限自己的派系范围)。同理，已经结婚的可以再离婚。里面的玩法就多种多样了。不展开。

29.过继方面：家谱界面另一个功能就是养干儿子。比如你如果想留住吕布，又觉得太贵，忠诚度不高，那就可以收他做干儿子。成为下一任储君。

30.俘虏方面补充：绝大部分蓝色属性的军师，技能面板里都有一个叫"耐心"的被动技。面板右上方。效果是增加战后俘虏敌将概率25%。带着拥有该技能的军师去打仗即可。

附兵种解锁条件：