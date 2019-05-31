全面战争三国如何设置继承人 全面战争三国设置继承人方法

2019-05-31 15:59:16 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国中玩家在外出征战时很可能会遭遇不择，所以要提前把继承人的位置设定好，那么玩家要如何设置继承人?下面小编就为大家带来设置继承人的方法。

设置继承人方法：

因为这个游戏的生子全靠概率，有时候子女成群，有的是脸黑打了几十年仗了，还是连个儿子都没有，这就很尴尬了，但是手下却有很多忠心耿耿的手下，且很多年轻且前途无量的武将

是玩家瞩目的继承人，比如刘备如果没有儿子的话，是不是可以把比他年轻很多的诸葛亮设置成继承者，这是很多网友的想法。

把武将设置继承人方法分享

把你想要继承的人收养成为家族成员，然后设成储君就可以了。