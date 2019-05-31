三国全面战争怎么降低腐败？反腐败技巧有哪些

三国全面战争腐败会严重影响玩家势力收入，要如何降低呢，91单机小编给大家带来《三国全面战争》降低腐败方法详解，一起来看看。
降低腐败方法详解
占领全图建设好后，总收入能有35w
建业不愧最强经济省，单省1.3w
鄱阳和太原收入差不多，我这档鄱阳高是因为它是三国首都之一，有大概50%的额外产值加成，配上太守和差事就有1.1w
最强粮食省，南海和苍梧，不放太守和差事都是84粮，南海堆一下极限能有164
总粮食盈余800多，这还是在全图8级城的情况下
在不配太守的情况下，湾湾零腐败就代表全图零腐败了
因为湾湾没有相邻郡县
首先，建筑能够提供35反腐，虽然写着相邻郡县，实际上对本郡县也有效。袁本初不在本次讨论范围内
然后，改革总共提供19点反腐，全图6铜矿提供24反腐。加起来总共78点反腐
剩下的就要考流氓三人组了，三人组能有20反腐就能全图除了湾湾零腐败，25就是真正全图了。
三人组的反腐获取可以来自:
郭嘉鬼谋10，坦率特性5，国语5，王佐之才套装10
我这个档用的是郭嘉加三本国语，王佐之才没收集到
中期玩家反腐主要还是靠建筑，叠叠乐叠起来就没多少腐败了，铸币厂加御史府就OK了，建筑格子不够优先上铸币厂，除非建筑没解锁。
至于郭嘉嘛，就是能上丞相就上了
最后讲一个邪道反腐方法，用孔庙反腐
秩序实际上可以换算成税率和粮食的，高税6秩序换10税率和25%产粮，极高税率15秩序换20税率和50%产粮
税率实际上等于不会溢出的反腐值
高税的性价比最高，开高税，孔庙就变成了10秩序10税率和25产粮，10税率在50基础腐败的情况下等于20%的反腐值。而10点秩序配合其他的秩序加成，完全压的住8级城的人口带来的秩序负面影响。
所以说，孔庙的优先级要完全高于御史府
但是，孔庙反腐有个大缺点，税率是全图性的，不能单省调，操作不好可能会导致个别郡县治安爆炸
以上就是降低腐败方法详解了，喜欢的玩家不要错过。
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