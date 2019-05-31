全面战争三国曹操怎么破局 曹操破局方法分享

2019-05-31 15:57:23 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

三国全面战争曹操怎么破局?不同玩家在不同势力的破局时有不同的思路，今天91小编给大家带来了曹操破局方法分享，希望能够帮助到大家。

曹操破局思路分析

好处

1.避免了兖州，扬州的四战之地(传奇难度下，双方外交关系+100多，有互不侵犯的情况下，电脑说宣你就宣你)

2.可以有兵器铺和甲具铺，3级的情况下，基本每年一个银色or金色的装备。银色交易价值6.3，金色交易价值9，交易价值贼鸡儿高。

3.外交局势好做，只要自己不作死，安心种田，坐等袁绍死亡(他儿子压不住附庸，基本都会反叛)

缺点

费时较长开局3年，打扬州一年半，走到蜀地一年半=0发展(但金币没有落下)

虽然说要把等下要把扬州的地卖出去，但是金币还是有的。

入蜀路线

满编一队兵，其他钱全攒着，到蜀地之后在发展。陈郡和扬州都是要卖的。

陈郡--扬州(工具铺)--走长江逆流而上，直接到巴郡(汉帝国)--宣战贾龙--刘焉--打完之后，兵分两路，一路打汉中上庸，一路打荆襄四郡(基本都是无人防守状态，一堆民兵平推)，坐观天下局势。