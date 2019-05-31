荣耀20系列新品发布会开始时间 荣耀20系列新品发布会直播地址

荣耀20系列国内新品发布会在5月31日于上海举办，据悉本次发布会不仅会发布荣耀20系列手机，还会有新的产品发布，而且会公布大家心心恋恋的国内价格，想要观看荣耀20系列新品发布会的朋友，下面小编为大家带来了荣耀20系列新品发布会直播观看地址，一起来看看吧。
荣耀20系列新品发布会
开始时间：2019年5月31日19:00 上海东方体育中心见 。
直播地址：
荣耀官网：https://sale.vmall.com/honor20.html(点击观看)
荣耀手机微博：https://weibo.com/u/3206603957(点击观看)
哔哩哔哩：https://live.bilibili.com/3990262(点击观看)
优酷：https://vku.youku.com/live/ilproom?id=8019177(点击观看)
腾讯视频：http://v.qq.com/live/p/topic/68750/preview.html(点击观看)
新浪：http://video.sina.com.cn/l/p/1727225.html(点击观看)
中关村：http://mobile.zol.com.cn/717/7178225.html(点击观看)
荣耀20系列新品发布会，5月31日19:00，定格奇幻之美。
北京时间5月31日19：00，“定格奇幻之美”荣耀20系列国内新品发布会将于上海东方体育中心举办。作为荣耀年度最强拍照手机，荣耀20系列凭借DXO全球第二高分上周在伦敦全球发布，倍受瞩目。
荣耀20有幻影蓝、幻夜黑和冰岛白三种配色，采用了侧边指纹+电源键二合一设计。
性能方面，荣耀20搭载麒麟980处理器，支持GPU Turbo 3.0，搭配最大8GB LPDDR4X内存、最大256GB UFS 2.1存储，内置3750mAh电池，支持22.5W快充。另外，荣耀20还支持虚拟9.1环绕声，支持红外线发射器，搭载了EMUI 9.1，内置全新EROFS文件系统，读取速度提升20%，系统体积缩小14%。
拍照方面，荣耀20前置3200万像素摄像头，后置四摄，分别是4800万像素主摄像头(f/1.8光圈)、1600万像素超广角摄像头、200万像素深度摄像头和200万像素微距摄像头。
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