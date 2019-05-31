全面战争三国传奇武将怎么得 传奇武将获取方法介绍

2019-05-31 15:55:44 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国传奇武将怎么得?有些萌新玩家不知道怎么招募，今天91小编给大家带来了传奇武将获取方法介绍，希望能够帮助到大家。

招募武将方法介绍

所谓的传奇武将：

第一：自身某项五行比其他非传奇的高;

第二：类似刘关张吕布这些都有出生自带的装备，而且五行加成很高;

第三：个别将领出生级别就很高，而且技能天赋树点一些加五行点。

综上所述，所以那些出生就是“传奇武将”的武将就很厉害。

众所周知，获得第一个方法就是：远刘备、曹操等，如果前几个回合没有的就抓紧招募，例如曹操的夏侯渊。

第二就是某些剧情，类似刘备三顾茅庐就有的，诸葛亮一出来就7级。第二个就是：招降战斗后俘虏对方的传奇武将，千万不可单挑，会杀死的。

第三个：某些武将1级的时候五行加成还可以的，把级别练起来，装备些高等级装备就可以变成“传奇XXX 武将”。

就装备来说，除了护甲不可以更换，其他的装备都可以任意更换，还有东南方的铁匠铺，打下来就能随机获得高品质的装备。

带兵，一般什么五行将，带什么五行兵种。金系有近战闪避加成，土系加士气，水系主要是加远程弹药……尤其是军师将，水五行越高远程弹药越多，还能带投石车。

跟电脑玩外交，小心电脑随时反水!别太轻易相信电脑!

武将的满意度，改革树里可以点，基本上什么系改革到最后会加什么系武将满意度。还可以通过给装备、做差事、晋升职位、给官、称王做等途径……

前期中期建议多种田，粮食多了还可以跟别人交易换钱或者做外交，而且打仗必须要粮食，中后期城里最好有个孔庙或者军事建筑来加公共秩序，必须要有一个!或者就是让加秩序的武将做太守，做差事!