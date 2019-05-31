节奏光剑PSVR独占内容是什么？有哪些专属奖励

2019-05-31 15:52:43 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

节奏光剑是人气很高的音乐游戏，在PSVR上发布的版本有独占内容，91单机小编给大家带来节奏空间PSVR独占内容

节奏空间PSVR独占内容一览

《节奏空间》最早于5月1日登陆 Steam，不过本作目前并没有开发完全，而是以Early Access的形式推出。

本作PS VR版将带来独占的歌曲、挑战模式、练习模式、独特光剑、大量Mod内容，当然本作PC版包含的派对模式、单剑模式、无指示模式、全球排行榜功能也都可以在PS VR上完整体验到。

作为一款“体感”的 VR 音乐节奏游戏，玩家需要操控光剑，根据音乐节奏对不断接近的方块进行准确的砍击。索尼还宣布PS VR版发售后很快将推出第一个乐曲包，将加入10首全新音乐。