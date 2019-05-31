2019淘宝618理想猫怎么养 淘宝618理想猫活动玩法一览

2019-05-31 15:52:07 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

淘宝在今年的618推出了一个理想猫的活动，很多小伙伴们都在问这个618理想猫怎么养呢?小编为大家带来了淘宝618理想猫活动玩法一览，一起来看看吧。

2019淘宝618理想猫怎么养

1、进入淘宝首页，可以看到618活动的入口，点击进入，

2、进入之后找到理想猫的入口，点击“召唤理想猫”就会有一只猫猫了，将相同等级的猫猫合并就能升级，

3、很多玩家一进去看到自己喵币很多就疯狂召唤，结果就多出了一只猫无法合并

4、为什么会这样呢?经过小编的观察发现，当我们是1-3级的时候，召唤出来的是1级的猫，当我们是4级的时候召唤的猫就变成2级了(越往上升，召唤的猫咪等级也更高)，也就是说，如果前面1级的猫召唤的是单数，就会多出来一只无法合并。

5、那多出来一只猫怎么办呢?我们可以看到右下角有一个小回收桶的标志，拖动猫咪到回收站就可以回收啦，回收以后也会返还相应的喵币，所以也不用太过担心噢

6、为了避免更多的麻烦，还是不建议一次召唤太多猫猫，两只两只合完以后再召唤会更保险

小编在这里提前祝贺大家都能合出30级的猫猫噢~