剑网3指尖江湖新手玩什么门派好 新手最佳门派推荐

2019-05-31 15:50:25 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

剑网3指尖江湖新手玩什么门派好？很多小伙伴刚开始玩不太了解里面的坑，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了新手最佳门派推荐，希望能够帮助到大家。

门派类别：目前初始角色共有五名



纯阳弟子

老玩家都知道，一代补丁一代神，代代补丁削...咳咳咳

昆仑玄境山外山，昆仑阴阳有洞天，只问真君何处有，不向江湖寻剑仙。

侠士定位：控制/爆发/输出

破防属性：根骨

兵器类型：气劲

优劣势：攻击高，非常全面，但血量防御偏低，不过他的控制也超多，操作虽然偏难却打起来却得心应手，在团队里往往是主要输出点。

天策弟子

长河落日东都城，铁马戎边将军坟，尽诛宵小天策义，长枪独守大唐魂。

职业定位：强攻/破防/输出

破防属性：力道

兵器类型：长兵

比较中庸的角色，前期天机动性强能抗能打，因其本身不缺乏控制技能，只要适当的堆叠装备即可。在游戏前期，可以投入适当的资源进行培养。

七秀弟子

西子湖畔西子情，楼外楼中雨霖铃，画廊秀坊霓裳舞，小桥流水叶娉婷。

职业定位：输出/治疗/生存

破防属性：元气

兵器类型：短兵

作为一个双心法的初始角色，输出心法比同样双心法的万花弟子强上许多，奶妈心法的质和量也都属一流，可以说有着游戏第一的泛用性，开局的首选。pve当中七秀也是首选，奶量和于睿陈月可以做到接近五五开，输出的话伤害稳定，容错率也高，简直不要太猛。

万花弟子

春兰秋菊夏清风，三星望月挂夜空，不求独避风雨外，只笑桃源非梦中。

职业定位：输出/治疗/辅助

破防属性：元气

兵器类型：奇兵

综合而论万花弟子比较吃操作，如果是技术党，愿意经常在练功房呆一下午，并且愿意投入时间或者金钱去弄装备，可以尝试奶花，相信她会给你带来良好的游戏体验。

少林弟子

古刹紫竹禅钟鸣，降妖伏魔江湖行，佛音亦有豪情意，天下武功出少林。

职业定位：控制/防御/生存

破防属性：元气

兵器类型：长兵

少林弟子可以在前期帮忙积累不错的资源，但到了后期作用会相对较小，前期因为血厚，能提供不错的近战输出和嘲讽拉扯，减少团队的伤亡。但后期由于boss的技能伤害都很高，谁都坦不住，拉到仇恨被秒的概率大大增加。