DNF普雷戒指怎么样？套装属性效果是什么

2019-05-31 15:50:19 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DNF普雷戒指是新版本上线的装备，属性效果怎么样呢，91单机小编给大家带来DNF普雷戒指属性介绍，快来看看吧。

DNF普雷戒指属性介绍

黑暗之炎：被蚕食的太阳属性

【普雷首饰属性大全】

魔法防御力 +3942

力量 +67

智力 +67

抗魔值 +536

所有属性强化 +34

技能攻击力 +16%

- 圣骑士、小魔女专属属性(学习[圣灵之槌]后不生效)

[荣誉祝福]、[勇气祝福]、[禁忌诅咒]力量、智力增加量 +4%

[守护恩赐]体力、精神 +216

[启示：圣歌]、[人偶操纵者]智力 +136

黑暗之炎：被蚕食的大地属性：

魔法防御力 +3942

力量 +67

智力 +67

抗魔值 +536

所有属性强化 +34

技能攻击力 +10%

所有职业的所有Lv80~85技能Lv +1(特性技能除外)

- 圣骑士、小魔女专属属性(学习[圣灵之槌]后不生效)

[荣誉祝福]、[勇气祝福]、[禁忌诅咒]力量、智力增加量 +4%

[守护恩赐]体力、精神 +155

[启示：圣歌]、[人偶操纵者]智力 +126

黑暗之炎：被蚕食的天空属性：

魔法防御力 +3942

力量 +67

智力 +67

抗魔值 +536

攻击速度 +3%

移动速度 +3%

施放速度 +5%

所有属性强化 +34

技能攻击力 +11%

所有职业的所有Lv35~45技能冷却时间 -15%(在怪物Lv超过135的地下城中不生效)

- 圣骑士、小魔女专属属性(学习[圣灵之槌]后不生效)

[荣誉祝福]、[勇气祝福]、[禁忌诅咒]力量、智力增加量 +4%

[守护恩赐]体力、精神 +196

[启示：圣歌]智力 +101

[人偶操纵者]智力 +116

套装属性：

攻击速度 +5%

移动速度 +5%

施放速度 +8%

攻击时，附加12%的伤害

力量、智力 +12%

技能攻击力 +8%

- 圣骑士、小魔女专属属性(学习[圣灵之槌]后不生效)

[禁忌诅咒]技能Lv +1

[开幕!人偶剧场]技能Lv +1

圣职者(男)

[荣誉祝福]技能Lv +1

[天启之珠]技能Lv +1

圣职者(女)

[勇气祝福]技能Lv +1

[圣光天启]技能Lv +1

[守护恩赐]体力、精神 +160

[启示：圣歌]、[人偶操纵者]智力 +160

[天启之珠]力量、智力增加量 +26

[圣光天启]、[开幕!人偶剧场]力量、智力增加量 +26

[神圣之光]buff持续时间增加量 +15%

[勇气圣歌]范围 +20%

[死命召唤]索敌范围 +20%

在普雷的三个系列首饰中，只要集齐任意手镯、项链和戒指，即可触发套装属性。