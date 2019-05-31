全面战争三国马腾开局怎么玩 马腾开局玩法攻略一览

2019-05-31 15:48:33 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国马腾怎么开局?游戏中不同势力有不同开局讲究，今天91小编给大家带来了马腾开局玩法攻略一览，希望能够帮助到大家。

马腾开局破局技巧分享

开局打完经验宝宝别去打城，原地不动，找董卓贸易+物品换汉中的丝绸之路，这样董卓大概二十回合不会动你，刚好去发展，破局就在这二十回合。

第二回合，招兵，把钱花光，同时原地进入伏击状态，跟韩遂破盟。

第三回合，原地不动恢复，看龚都去哪，一般要么他去打张鲁了，要么就在小城附近。

第四回合，按照难度分类，双困难打小城，龚都要么来打你，要么不在，手动反击一波，必胜，双极难就在等一回合。

记得打完小城看看能不能跟龚都签署合约，不能就灭掉他一支部队签，其目的在于让他跟张鲁火拼。

第五回合到第七回合，拿铜矿打张鲁，签张鄢，这样就拥有武都跟汉中两个行省。

其后背刺韩遂拿金城，韩遂大概率就一个满遍，伏击灭之，求和不要管，把整个西部除董卓外都拿下来，这时候四川那几个势力大概率宣你，不要管，他们一般上不来，来了就半支满遍，铜矿空降个小军师就能守住。

灭掉韩遂时候，马超成年了，招出来在来一支满遍，一个在汉中资源点防守，一个在上路继续蚕食，打到郑姜那一块停下，然后找袁绍当，可保整个西北平安，随后马腾在汉中防守董卓，马超南下灭掉四川那几个铁憨憨，打到云南一带就破局了。

后面就随意发挥了，建议继续当袁绍的，去打孙坚。