B站为什么关闭前弹幕功能 B站关闭前弹幕功能原因一览

2019-05-31 15:45:23 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

最近B站宣布关闭前弹幕功能，很多用户都在问B站等多家平台关闭前弹幕功能的原因是什么?小编为大家带来了B站关闭前弹幕功能原因一览，一起来看看吧。

B站关闭前弹幕功能原因介绍



这是B站在5月29日发布的公告，在5月29日起到6月6日，将会的关闭弹幕功能，官方给出的解释是弹幕系统正在进行技术升级。

这次的弹幕升级很有可能是强制性的，弹幕功能升级之后，很有可能系统会对网友的弹幕进行筛选，合格的弹幕才会让发出来，而且在用户数量大量增加的情况下，各大平台用户想要有发弹幕的权限，需要通过官方设置的答题考试，只有一定的素质标准才能发布弹幕。如果这样，就会有效地避免一些舆论攻击。