华为份额反超苹果怎么回事 华为份额反超苹果具体详情

2019-05-31 15:43:50 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

最近有消息称华为份额反超苹果，那么华为份额反超苹果是怎么回事?华为份额反超苹果是真的吗?小编为大家带来了华为份额反超苹果具体详情，一起来看看吧。

华为份额反超苹果是怎么回事

华为Q1手机全球份额反超苹果。据知名调研机构Gartner最新数据，2019年第一季度，华为在全球前五大中实现了最高的同比增幅，增长44.5%，智能手机销量达到5840万台。华为Q1智能手机市场份额则从10.5%上升至15.7%，反超苹果，位居第二。

所有地区的华为智能手机销量均有所增长。“华为在其最大的两个地区——欧洲和大中华地区表现尤其出色，其智能手机销量分别增长了69%和33%，”Gartner高级研究总监Anshul Gupta表示，华为继续在大中华区占据主导地位，占据了29.5%的市场份额，帮助其确保了2019年第一季度全球智能手机供应商排名第二。

“尽管在美国缺席，华为仍然是全球第二大智能手机供应商，并继续缩小与三星的差距。”Anshul Gupta总结称。

但Anshul Gupta同时指出，华为智能手机无法使用谷歌应用程序和服务，如果实施，将打乱华为的国际智能手机业务，这几乎是其全球手机业务的一半。 Gupta先生说，这至少会给买家带来忧虑，限制华为近期的增长。

2019年第一季度苹果iPhone的销量为4460万台，同比下降17.6%。“市场上iPhone的价格下降有助于推高需求，但还不足以在第一季度恢复增长，”Anshul Gupta分析道， “苹果正面临更长的更换周期，因为用户很难看到足够的价值优势来取代现有的iPhone。”

Gartner数据显示，2019年第一季度智能手机向终端用户的全球销售额下降了2.7%，总计3.73亿部。三星份额从20.5%降至19.2%，但仍位居第一。

Anshul Gupta说：“对高端智能手机的需求仍然低于基本智能手机，后者影响了三星和苹果等高端智能手机拥有大量股份的品牌。” “此外，由于4G功能手机以更低的成本为用户带来了巨大的优势，因此从功能手机升级到智能手机的速度已经放缓，对实用智能手机的需求下降。”

旗舰智能手机的快速迭代更新和价格上涨继续延长用户更换周期。销售智能手机最多的两个国家，即美国和中国，2019年第一季度的销售额分别下降了15.8%和3.2%。