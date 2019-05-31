堡垒之夜第九赛季第4周任务怎么完成 第九赛季第4周任务完成攻略详解

堡垒之夜是一款百人PvP竞技射击游戏，堡垒之夜第九赛季第4周任务怎么做?下面小编为大家带来了堡垒之夜第九赛季第4周任务快速完成攻略，一起来看看吧!
堡垒之夜第九赛季第4周任务怎么做?
堡垒之夜第九赛季第4周任务快速完成攻略
1、使用狙击枪淘汰3个人!!
猎枪，消音狙，巴雷特，都可以。
直接击杀或者打死自己击倒的敌人也行
2、阶段任务
第一阶段：在全息的番茄头跳舞，番茄头在巨型商场
第二阶段：在全息的汉堡头跳舞，汉堡头在炫彩斜塔
第三阶段：在巨型的饺子头跳舞，饺子头在幸运码头
这三个地方都可以在地图上看到
3，使用传奇武器淘汰3个人
传奇武器就是金色的武器，但好像爆炸弓不算!!
4、在三局不同的比赛中摧毁战利品载体!
空投，无人机，羊驼都属于战利品载体!
无人机在地图上金色名字的地方
一局只算一个，需要三局
5、又是阶段任务，一局只能完成一个
第一阶段:在极峰降落
第二阶段:在悠闲湖降落
第三阶段:在盐泉降落
第四阶段:在原创街区降落
第五阶段:在孤独小屋降落
降落是指从空中落下，走路过去是不算的
6、在幽灵山或者废弃仓库淘汰三个人!
两个地方三个人就像
你们可以拿着金色武器在这里把两个任务都做了!
7、在单局比赛访问五个不同地名的地方!
必须是地图上有名字的，从空中飞过去也算!
必须是单局游戏里。
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