全面战争三国郑姜如何破局 郑姜焦土流打法介绍

全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国的郑姜开局比较有难度，在高难度下更是难上加难。那么有没有好的郑姜破局方法呢?下面小编给你介绍。
郑姜焦土流打法介绍
简单说说，在正常沿着主线打完太原和工具铺以后直接北上背刺张燕都城，这时候张燕去讨伐黄巾军看清楚点踩好时间点入侵，千万记得开自动战斗。
这一作没有投石机或者火箭以前攻城简直了，然后入侵以后掠夺加撤退俩三千块到手，然后在下一回合张燕赶回来之前重新占领。
这个时候在占领以后招一队投石机，然后在雁门里等着就行了，这边是1.5k vs 3k拿了个史诗大捷，因为箭塔和投石机。前期箭塔真的是强，完全不讲道理啊。被他围城千万记得先集中打人多的那边，图里是张燕的残兵。
然后研究这个流派简直是土匪之宝啊。首先你先发展出一队能打家劫舍的兵，然后以战养战，简单说就是自动战斗掠夺加撤退，第二回合占领，补完兵顺便劝退对方的攻城部队(手动守城随随便便1倍vs2倍)，部队补给完成后去下一个地方重复以上事项。
这个时候，重头戏来了!你把上一个被你掠夺了降了级顺便拆了建筑换钱的城(焦土)外交卖掉换粮食和钱，这样你的经济就循环上来了，同时以战养战打家劫舍极其符合土匪风格。
通过一系列的循环，你可以从南打到北，从东打到西，最后成就土匪传奇。千万不要忘了卖地的时候借机平衡各方势力做出最有利自己的选择。
按理说没有失误而且技术娴熟可以双传奇的。
这张图除了投石机都是入侵前造好的，特别是那队骑兵一定要放到郑姜那里，前期一定要升级郑姜点出来狡诈，这样可以启动游击部署(部署范围更加广阔)。这样你拥有了随便测冲背冲测射背射对方的能力了，靠这队骑兵可以解决攻城部队里一半的弓箭兵。
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