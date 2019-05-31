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全面战争三国如何排兵布阵 全面战争三国排兵布阵攻略详解

2019-05-30 17:28:08来源：91单机游戏编辑：﹍ɑ。群℡

全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国时首先要学会排兵布阵，这样才能把敌方军队打的片甲不留，那么要如何进行排兵布阵呢?下文小编为你详细介绍。

全面战争三国怎么排兵布阵

排兵布阵方法：

全军破敌老玩家应该都知道，目前一队满编是3武将18部队，只要其中一位是军师然后满编6台投石车(需要有火焰弹技能)，其它两位部队大概就是6队步兵，配上弓箭手和骑兵!

玩法就是弓箭前排、步兵中间、投石车在后，一开始先打开火焰弹然后关起自动射击，之后投石车平均瞄准对方部队，不要打同一个队伍，之后就可以放轻松了，弓箭手主要打骑兵、骑兵就侧面包抄弓兵，步兵就挡一下漏网之鱼或骑兵，武将也是跟步兵差不多功能，总之对方部队大概走到一半路就溃散一堆了!

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