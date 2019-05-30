dnf天空霸主增幅宠物获取方法 dnf使徒来袭3天骄获得攻略

2019-05-30 17:24:47 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf中的天空霸主增幅宠物要怎么获取呢?很多小伙伴们都有在问，这是一个增幅宠物礼盒，下面小编就给大家带来了DNF天空霸主增幅宠物获取方法介绍啦!

DNF使徒来袭3天骄获得方法

下面小编就为大家带来增幅宠物外观展示，即将到来的增幅宠物名叫天骄，是天空霸主，该增幅宠物的预告期是5月30日至6月11日。

但是小编刚去活动网址看了一下，暂时还没有放出具体消息，天骄的预售期分两个阶段，第一阶段是6月12日至17日，第二阶段是6月18日至30日，至于售价暂时还没有公布。

以上就是小编为大家带来的DNF中天空霸主增幅宠物的获取方法介绍啦!