死亡搁浅预购豪华版和普通版价格介绍 死亡搁浅普通版和豪华版有什么区别

2019-05-30 17:22:00 来源:91单机游戏 编辑:﹍ɑ。群℡

死亡搁浅是一款开放世界类动作互动游戏,死亡搁浅多少钱?看过预购片后的玩家一定非常的激动和期待这次游戏的发售了,下面我们就来了解一下死亡搁浅预购豪华版和普通版价格介绍吧,希望对想早日体验游戏的玩家朋友们有所参考。

死亡搁浅预购豪华版和普通版价格介绍

《死亡搁浅》目前已上架PlayStation港服商店,预购正式开启。标准版定价468港元(约合人民币412元),豪华版定价638港元(约合人民币561元)。

预购本内容即可在付款时获得以下特典:

- DEATH STRANDING “Chibi Ludens” PSN个人造型

预购本内容即可在发售日获得以下特典:

- DEATH STRANDING PS4™动态主题

- 金色“山姆”太阳眼镜(游戏内使用)

- 金色帽子(游戏内使用)

- 金色加速活动骨架(游戏内使用)– 提升装备者的肌肉运动能力,以增强灵活性

- 金色护具(游戏内使用)– 在肩膀和腿部加上护具,可于装备者摔倒、受到枪击及其他伤害时提供保护

DEATH STRANDING数字豪华版內含:

- DEATH STRANDING数字完整版游戏

当在游戏内取得以下装备*时,可解锁该装备的特别金色版本:

- 金色“Ludens面具”太阳眼镜(游戏内使用)

- 金色力量活动骨架(游戏内使用)– 增强处理沉重货物的能力

- 金色全地形活动骨架(游戏内使用)–增强在崎岖地面移动时保持直立的能力

- 金色护具(第二级)(游戏内使用)–在摔倒、受到枪击及其他伤害时提供保护

以及以下数字内容:

- DEATH STRANDING虚拟形象完整套装 – 内含多个游戏角色的PSN虚拟形象10个

- 《DEATH STRANDING:Timefall (Original Music from the World Of DEATH STRANDING)》 - 音乐专辑数字版及幕后花絮影片数字版

*于游戏进行途中解锁

传奇游戏制作人小岛秀夫为PlayStation®4玩家带来颠覆传统游戏题材的全新体验。

山姆·布里吉斯必须直面因死亡搁浅而面目全非的世界。他手握残存的希望碎片,踏上征途,逐步重建已分崩离析的世界。

鬼魅横行,人类濒临灭亡。山姆身负重任,横跨满目疮痍的大陆,拯救面临灭顶之灾的人类。

死亡搁浅的真相是什么?前行之路上,山姆会有何发现?你将在前所未有的游戏体验中找到答案。

诺曼·瑞杜斯 (Norman Reedus)、麦斯·米科尔森 (Mads Mikkelsen)、蕾雅·赛杜 (Léa Seydoux)、琳赛·瓦格纳 (Lindsay Wagner)倾情出演。