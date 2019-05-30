全面战争三国粮食盈亏效果是什么？粮食储备变化是什么？

2019-05-30 16:57:49 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国粮食是基础资源，增长减少的影响都很大，91单机小编给大家带来《全面战争：三国》粮食盈亏产生效果，希望能对大家有所帮助，一起来看看吧。

粮食盈亏产生效果分享

粮食是最重要的一种战略资源(每一代也都挺重要)。粮食影响军队补给，粮食不足会消耗各个郡的粮食储备，最后导致负面影响(甚至叛乱)。粮食会自动在不同的郡之间调配。只需要关注总供需就可以了。

粮食丰富，影响全局储备的增加情况，还影响全局性农业产值(不多)。粮食为正时，会增加各个郡的粮食储备。

注意：粮食盈余对粮食储备的增加并不是线性的。粮食储备的增减速度并不快(但增加变为减少倒是很快)。