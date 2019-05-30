oppo a9x智慧识屏怎么用？开启流程是什么？

2019-05-30 16:56:26 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

oppo a9x智慧识屏是很实用的功能，要如何设置开启呢，91单机小编给大家带来oppo a9x中打开智慧识屏的详细操作流程。

在设置里面，找到【Breeno】点击打开。

选择【Breeno识屏】选项，点击进入。

点击右边的按钮开启。并点开下面的【操作方式】选项。

根据个人习惯，选择一种操作方式即可完成设置。

根据上文讲解的oppo a9x中打开智慧识屏的详细操作流程