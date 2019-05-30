阴阳师黑晴明打法攻略 阴阳师黑晴明打法阵容推荐

2019-05-30 16:47:50 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

阴阳师是一款由网易游戏推出的冒险,战斗,回合,动作,角色扮演类手机游戏。阴阳师中的黑晴明是每次活动都会出现的一个反派，这次的海之旅活动中黑晴明要怎么打呢?下面和小编一起看看海之旅黑晴明的打法攻略分享吧!

黑晴明：本体2000w血的BOSS，挑战时间4分钟。小怪有速度较快的山童，如果不带拉条容易被上来锤哭。黑晴明继承了魂十一副本的特殊机制，开场暗星让敌我双方防御都为0，因此间接伤害式神在黑晴明战场中表现非常不错。

黑晴明攻击方式只有普攻，造成生命上限百分比的伤害，最高90%，后期可能会秒杀我方残血，但几率较小可以刷脸过。

推荐阵容：30层祝福

伤魂鸟八岐大蛇变蛇队，记得带个清姬控小怪，妖琴师神乐拉大蛇快速转化，变完之后可以轻松轰死黑晴明。

阴阳师海之旅黑晴明怎么打阴阳师海之旅黑晴明打法攻略

没有大蛇可以选择散件攻攻暴伤面灵气(副属性+41以上速度，堆不够可以二号位换速度反堆暴伤)，破势暴伤大蛇/炼狱茨木，狂骨荒骷髅丑女、生生生书翁、狂骨或破势茨木。

+41速度的面灵气可以超车山童，开局拉条将我方单位全部拉上来，丑女连线黑晴明书翁给诅咒。

破势暴伤大蛇/炼狱茨木用大招击杀山童，狂骨茨木专心怼草人，第二回合开始面灵气也是输出。

大蛇/炼茨可以换白狼，换第二个茨木等等，只要第一回合杀掉山童其他小怪可以靠面灵气的AOE清。