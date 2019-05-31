DNF奶萝技能怎么加点？打团打法技巧有哪些

2019-05-30 16:46:56 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

DNF奶萝作为新职业，很多玩家不知道如何选择技能打团，91单机小编给大家带来《DNF》奶萝技能加点及手法详解，感兴趣的玩家不要错过。

奶萝技能加点及手法详解

一、首先贴出最基础的加点：

这是最最最基础的加点，只要你点了这套就能发挥出最基础的辅助作用。剩下了8730SP和28TP,你们想怎么点问题都不会很大,后边我也会贴出我自己的加点。

二、核心BUFF类技能细节：

三、部分技能建议(技能伤害高低我不懂，我不玩C)

四：团本技能手法

五：打团手法最低要求：

1、进图会上诅咒，能够及时的把偏爱给输出最高的队友。

2、全图不消耗人偶，直到打BOSS时，能够及时开一绝并且至少及时让队友吃到死命。(顺手再补个火热就更好了)

3、火罗什和狐狸地火会开大治疗，会风罗什和篮圈开小屋。

4、会二觉续一绝。

5、及时续诅咒和偏爱。

6、如果以上都做不到，全身红15智力，诅咒堆到40级。然后进图加BUFF挂机就可以了，甚至队友还会疯狂舔你。

六：我自己的加点

只要点够最基础的技能就足够了，剩余SP点什么都无伤大雅，玩出自己风格就好。