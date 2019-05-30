三国全面战争外交怎么发展？哪些重要特性好用？

2019-05-30 16:43:48 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

三国全面战争外交对于整体的发展十分重要，要如何发展呢，91单机小编给大家带来《三国全面战争》外交发展思路及重要特性介绍，感兴趣的玩家不要错过。

外交发展思路及重要特性介绍

这个版本的外交个人觉得是做的挺好的，比一般的要复杂得多。可操作性也强了很多，吧里很多大佬在说外交做得烂，与其说是外交做得烂，倒不如说是自己没有用心在外交上。

外交分成三个部分，军事、经济、政治外交。

经济外交，签订相关贸易合约，定期支付，索取礼金以及粮食，一次性支付，索取礼金，交易物品等。

军事外交，协同作战，互不侵犯，言和，交易领土等

政治外交，附庸，吞并，组建联军，统一，联姻等

与其让我介绍，真不如自己进游戏看。

说一些比较重要的特性

1、一些条约其实暗含和平牵制，例如互不侵犯条约和贸易条约，在签订相关条约之后，你是不能直接向对方宣战的，宣战就会掉信义，虽然这种信义不多。那么要如何开战才不会掉信义呢，点开外交之后，点到相应势力，右下角会有你签订的两个条约，需要你手动撕毁协议，撕毁协议是不会掉信义的，然后五回合之后宣战，就不会掉信义了。此条约同样限制了其他势力，但是撕毁条约似乎系统不会提醒，所以多关注外交界面不会错的。

2、外交态度是会有相应改变的，每回合态度都会不一样，具体受信义值，敌我军事强度对比，经济条件等很多综合因素。信义值个人觉得相当有用，尽可能不要去扣，其次各诸侯对你的态度，也就是名字边上的脸谱，也有很大程度的影响。个人建议做每个外交决定之前，特别是那种牵扯到态度外交，一定要慎重，不要只认钱，或者只顾埋头发展，不管不顾别人，这样只会变成齐宣王。

3、良好的外交甚于军事力量的碾压，古人云上兵伐谋，其次伐交，最次伐兵。说的是最好的是一个正确的发展策略，其次是外交策略，最差的才是无脑用兵碾压。当然，有绝对的军事实力情况下另谈，当你还不足以同时三面开战而且能运用自如的时候，请慎重对待外交。

举个简单的例子，我刘备主公，开局灭孔，统一胶州湾的同时发现最重要的彭城庙宇被曹操占了，在这种情况下，一般懒得外交的人直接跟曹老板干起来了，反正曹老板一队兵是绝对干不过我刘关张赵陈宫于禁的。但是事实情况，我观察到袁绍已经拉公孙瓒进了联军，北方袁绍压力倍减，所以我果断换了一种方式，直接兵发颍州的农庄，打掉拒不附庸的刘岱同时，立马跟曹老板交易领土，庙宇换农庄，我还可以赚点外快，同时改善曹老板的态度。

五回合之后，同曹老板签订联军协议，同时第二回合袁术进联军，在这种情况下，曹老板被我严严的限制死在兖州境内，东西都是盟军，南面有何仪等杂牌军错综复杂拖住，只能北上拒袁，在张超跟窄容帮我看住南大门之后(留了一个小队军事独编占住扬州)直接北上打袁绍，同时要求联军协同作战，大概20个回合之后，袁绍打死，袁熙占一个小城，公孙瓒做小弟。至此，北方攻略已成，一箭三雕。一来避免袁绍带狗，二来圈内养猪(曹老板被我养到存款三四万，粮食40多又无法扩张)，三来获取了大量土地与资源。唯一的缺点就是孙坚限制不住，但是我个人觉得刘皇叔本身就没有资本去限制孙坚。

其次有个快速协议，也挺方便的，可以直接给你筛选出你可行的协议