圣女战旗第九章箱子怎么开？开锁方法是什么？

2019-05-30 16:40:15 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

圣女战旗箱子是获取许多稀有道具的途径，第九章的箱子要如何打开呢，91单机小编给大家带来《圣女战旗》第九章箱子打开方法，一起来看看。

第九章箱子打开方法

要留一个小兵，先用跑得快的骑兵引开不杀，然后再用一个抗揍点的骑兵把盗贼一路引下来，盗贼的移动范围够得到那个宝箱门的时候他会自己跑过去开门，然后守在门口，如果之前没留人，那他一被剁了就过关了，所以必须留个小兵，拿了里面的“改良1777”再解决小兵。

另一种方法

玩家需要打开被门锁上的箱子的话，需要让右边的土匪「渡鸦」来打开，不能过早消灭他，而要引诱他靠近大门，就能打开。土匪「渡鸦」有两个格子的射程，利用克制他的轻骑兵进入他的移动 5 + 射程 2 的范围内，他就会向我方移动，将我方移动至靠近宝箱大门处外边一格位置，他就会自动走到大门面前开锁。