空洞骑士辐辉级乌姆怎么打？推荐护符怎么搭配

2019-05-30 16:37:43 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

空洞骑士中我们在探险的过程会遇到各种小怪需要战斗，乌姆就是其中之一，91单机小编给大家带来空洞骑士辐辉级乌姆怎么打的介绍，一起来看看吧!

辐辉级乌姆攻略

乌姆：不急躁还是很容易的。

推荐护符：舞梦者+萨满+法扭，其它随机，来个骄傲很不错，别带什么召唤流。

技能：1、追踪8个光蝇，很好躲，注意爬墙动作幅度太大可能撞。

2、放出随机大量光蝇，速度慢很好躲，持续时间短，迅速找好位置，有时候可以法术滞空来躲。

3、召唤两个水母，打在乌姆身上爆炸可以造成伤害并破防。

不贪就行，如果有水母到了合适位置然而乌姆准备或正在放技能，等下一个就好。只要你，乌姆，水母处于三点一线也可以引水母，(当然乌姆是中间)也可以打水母。骨钉打中水母，如果水母撞墙了就会追踪过来，但法术会直接引爆。乌姆放技能的瞬间不会受伤……不贪很好打，没有威胁性。