全面战争三国袁术怎么破局？开局玩法是什么？

全面战争三国袁术是难度很高的势力，武将兵力都不强，要怎么玩呢，91单机小编给大家带来全面战争三国袁术破局思路图文分享，一起来看下吧。
袁术破局战略战术分享
说破局的依据：
1)战略形势好
自己有全有南阳、襄阳、汝南、江夏，陈郡拿了农场。
南阳以北洛阳一线，友好的孔融隔开了袁绍。
正西黄巾贼龚都不会打过来，西北董贼是我联军盟友，连带南方汉帝国也是联军盟友。
蔡帽和孔岫一个小镇无能为也矣，和孙坚就一处接壤。
目前和袁绍打过停战后居然友好度是绿色，接下来只要怼着孙坚打就行了。
2)麾下实力强
吾儿奉先在此，可斩孙氏。
奉先部曲自带重装高级兵和神装，前一两百个回合随便碾压。
3)经济状况好
部队不亏钱，账面现金一万多，粮食也不缺。
之前打了四个袁术的档，加起来差不多500回合。
战略：
1.和董贼低价和解后联军
统一南阳后，埋伏干掉汉帝国徐晃和董贼李傕，占了洛阳的伐木场后，把伐木场给董贼。
和曹操为首的关东诸侯打，董贼好感度会提升，可以联军。
2.无视孙坚，集火曹操，硬刚袁绍
中后期就是袁绍的宋公国和孙坚的吴公国打世界大战，董贼围观，了不起加个刘备，曹操就是当小弟的命。
N个选择，但最优解就是先打掉一定会翻脸的曹操，削弱一定最先起来的袁绍。
先打曹操不打何仪，是因为何仪会有两队军队+汝南县城，不好打也没必要打，因为何仪比黄祖侵略性还低。
我是曹操灭掉后袁绍宣我，丢掉了东郡的主城和猎场，但守城消灭了他主力，所以得以交点钱议和。
3.消灭杂牌积累实力，最后摊牌破局
这个时候可以两队兵一起走，灭何仪、刘表、黄祖。
因为我和汉帝国是联军，江陵只能打蔡帽一个地方，没意思所以留着贸易协定。
如1楼，4郡之地，兵强马壮，只要打孙坚就行了。
战术：
1.开局
第一回合2个自动后，宫府把张承和杨洪开除了，节约钱，杨洪官位高，还与人不和。
袁术弓兵撤了，让水行策士带弹药多。
第四或第五回合开始招兵，看自己兵力，郡城范围内伏击徐晃和李傕。
拿洛阳伐木场等一回合回复兵力，人走掉后再送给董贼求和。
2.拿吕布
这时每回合都有千把块，拿女儿接受联姻，吕布卖身价七八千，在没有出太守科技的情况下，还需要千把块提升官位，看忠诚度，这时钱肯定不够招。可以让吕布下野，下次50点正统值不要钱就能招出来。
3.科技
速出红色的10%补员+15%战役范围，之后速度开发农业科技，以红色-10%维持费为基础。期间看可能贸易的对象，点一级加贸易对象数量的科技就行。
4.配兵
低级兵随便配，中级兵前期养不起，更多的兵才重要。
前期野战靠埋伏，攻城靠人数+投石车。
5.经济
先保证粮食，再保证商业，我这样打战略上不会树敌很多，不需要出戍卫建筑。
陈郡农场必拿。
虽然是2级城，但兵力差不多电脑看战力判定就撞上来了，居然能史诗大捷还附送张子布。。。
三军埋伏
西和南无忧，东面孙坚是袁绍不用但有不侵犯，2队半在打袁绍。
议和之后可以打刘备薅羊毛，然后再回头打。
连袁绍都可以4.3优势议和，基本无忧~
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