全面战争三国怎么让董卓不死？董卓不死条件是什么？

全面战争三国董卓会因为事件死亡，要如何避免呢，91单机小编给大家带来全面战争三国董卓不死方法介绍，需要的朋友还不快进来看看。
董卓不死方法介绍
董卓死亡是系统事件造成的，那么如何避免呢?
首先大家要了解到董卓是怎么死的，董卓是因为貂蝉离间了与吕布之间的关系，造成吕布杀死的董卓，那么避免方法就很简单了。
董卓娶完貂蝉后直接跟貂蝉离婚，然后再把貂蝉嫁给吕布就行。
这样大家的董卓和吕布就不用死了。
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