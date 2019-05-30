全面战争三国怎么让董卓不死？董卓不死条件是什么？

2019-05-30 16:32:44 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国董卓会因为事件死亡，要如何避免呢，91单机小编给大家带来全面战争三国董卓不死方法介绍，需要的朋友还不快进来看看。

董卓不死方法介绍

董卓死亡是系统事件造成的，那么如何避免呢?

首先大家要了解到董卓是怎么死的，董卓是因为貂蝉离间了与吕布之间的关系，造成吕布杀死的董卓，那么避免方法就很简单了。

董卓娶完貂蝉后直接跟貂蝉离婚，然后再把貂蝉嫁给吕布就行。

这样大家的董卓和吕布就不用死了。