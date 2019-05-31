全面战争三国公孙瓒开局怎么抓太史慈？太史慈招募技巧是什么？

2019-05-30 16:31:39 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国公孙瓒开局可以捕捉太史慈，需要什么准备呢，91单机小编给大家带来全面战争三国公孙瓒开局抓太史慈方法，一起看下文中介绍吧。

公孙瓒开局抓太史慈方法

自己试了几次都成功了，具体第三回合前拿下北平港口，别带太多兵(你部队多了太史慈就不敢来了) 然后过回合你就会看到太史慈坐船过来打你了，然后第4回合出港口一点伏击(注意别让公孙瓒带队，太史慈被伏击了会怨恨带队那个) 然后就看脸吧，自动一般都可以抓到，没抓到也没关系，只要没死，太史慈会败退开一点，然后存档上去抓他吧，太史慈初始对汉只有40多忠，抓到一般都会投降的。

没有找到这个武将的同学，可以参考下上面介绍的开局抓公孙瓒方法的介绍