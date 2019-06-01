全面战争三国曹操怎么配兵？部队配置阵容是什么？

2019-05-30 16:24:06 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

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曹操配兵技巧分享

虎豹骑

中装冲击骑兵

将领1级就可以招募

重装虎豹骑

重装冲击骑兵

说明：敌军的飞矢箭雨无法阻挡这些披挂铁甲的骑兵向敌军阵线发起冲锋。

将领4级可以招募

可以看到，虎豹骑一级就可以直接招募，但是不建议大家过多招募，找个2-3个部队就可以了。

其实很多特色兵种都没什么特别大的用处，它们只是在某些方面强过所有兵种罢了。

一个部队最好要有能抗能打能输出的兵种，骑兵、步兵、盾兵、弓手、攻城这些其实都得有，比较特殊的就是攻城器械，比如投石车你在攻城的之前再招募即可，平常虽然也可以招募，但是效果并不大。