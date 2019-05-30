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全面战争三国曹操典韦怎么招募？古之恶来触发条件是什么？

2019-05-30 16:22:10来源：91单机游戏编辑：墨染西行

全面战争三国曹操典韦是游戏中的强力武将，要如何触发事件招募呢，91单机小编给大家带来全面战争三国曹操典韦招募方法介绍，需要的朋友还不快进来看看。

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曹操典韦招募方法介绍

招募典韦只能是随机事件，这个得看运气，不过这里小编给大家分享一个技巧，不一定能成功。

你如果在武将池刷出了郭嘉，那肯定后面会刷出古之恶来的剧情，但有两个前提，郭嘉一定要在池子里出现!但你一定不能把他招出来!如果不再池子里出来或者出来了你雇佣了他都不会有恶来剧情。

很多传奇名将都是通过随机事件给你的，有些随机事件需要达到史诗大捷，有些需要占领某些城池。

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