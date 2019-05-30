全面战争三国刘备征兵任务怎么完成 刘备征兵任务玩法介绍一览

2019-05-30 16:18:18 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国刘备征兵任务怎么完成?想必很多朋友都还不是很清楚吧，今天91小编给大家带来了刘备征兵任务玩法介绍一览，希望能够帮助到大家。

刘备征兵任务完成方法介绍

其实征兵任务都是一样的，只不过有些需要大家征兵多一点和少一点的问题。

很多朋友征兵的时候只知道征召武将，却不知道征召武将之后，每个武将可以带6个部队，点招募的时候没有达到6个部队的武将旁边都会有个加号，点击加号就可以招募其他的部队了。

操作方法很简单，不过小编还是想说，大家开始游戏之前最好还是把辅助功能全部打开。