死亡搁浅什么时候发售？中文解锁日期是什么时候

2019-05-30 16:17:34 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

死亡搁浅的发售日期终于确定了，玩家什么时候能够玩上中文呢，91单机小编给大家带来死亡搁浅发售日期介绍，需要的朋友还不快进来看看。

发售日期介绍

《死亡搁浅》将于2019年11月8日正式发售，登陆PS4平台!

目前本作已开启全面预售，也同时上架了港服PSN商店，自带官方中文!

《死亡搁浅》是一款前所未见的动作游戏，玩家的目标是重新连系各个分隔的城市和破碎的社会。游戏的全部要素，包括故事和游玩，都以「连系」为主题而展开。

你将会成为山姆.波特.布桥斯，努力为四分五裂的社会搭建「桥梁」，并在过程中与全球其他玩家建立新的牵绊。希望各位在游玩本作时，可以领悟与其他人建立联系的真正意义。