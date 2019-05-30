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死亡搁浅预购版本有哪些？预购奖励是什么？

2019-05-30 16:16:14来源：91单机游戏编辑：墨染西行

死亡搁浅发售日期终于确定了，玩家要不要预购呢，91单机小编给大家带来死亡搁浅各预购版本内容一览，需要的朋友还不快进来看看。

各预购版本内容一览

预购下载普通版(建议零售价468港币)将可立即获赠一款「Chibi Ludens」PSN个人造型──这是Kojima Productions经典标记的一个型格版本，同时亦可于游戏发售日获赠《死亡搁浅》PS4动态主题。

预购本游戏亦可获赠以下特别版金色游戏内物品。有关物品将于游戏进行途中解锁

-金色「山姆」太阳眼镜

-金色帽子

-金色加速活骨：加快动作速度

-金色护具：针对任何伤害加强保护

以上预约特典亦将作为早期购买特典，提供予购买蓝光光盘版的玩家。

游侠网

预购豪华下载版(建议零售价638港币)将可获赠与下载普通版相同的预约特典。豪华下载版亦包括：

可于游戏进行途中解锁的特别版金色游戏内物品：

-金色「Ludens面具」太阳眼镜

-金色力量活骨：增强处理沉重货物的能力

-金色全地形活骨：增强在崎岖地面移动时保持直立的能力

-金色护具(第二级)：在摔倒、受到枪击及其他伤害时提供保护

预购亦可获得以下下载版特典：

-《死亡搁浅：时间倒流(来自死亡搁浅世界的原创音乐)》

音乐专辑下载版

幕后花絮影片下载版

游侠网

特别版包括一个具收藏价值的Steelbook铁盒。购买特别版亦可获赠与普通版相同的早期购买特典。此外，特别版亦包含：

可于游戏进行途中解锁的特别版金色「Ludens面具」太阳眼镜

以及以下的下载版特典：

-《死亡搁浅：时间倒流(来自死亡搁浅世界的原创音乐)》

音乐专辑下载版

幕后花絮影片下载版

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珍藏版将包括所有豪华下载版内包含的游戏内物品、光盘版早期购买特典、特别版的Steelbook铁盒，以及：

-等身大BB圆舱模型

-「布桥斯」货箱

-Ludens锁匙扣

游侠网

以上就是小编给大家带来的死亡搁浅各预购版本内容一览

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