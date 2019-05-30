全面战争三国刘表任务怎么完成 刘表任务完成攻略一览

2019-05-30 16:15:39 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国刘表任务怎么完成?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了刘表任务完成攻略一览，希望能够帮助到大家。

与刘表组成联邦任务完成方法介绍

这个联邦的意思是让你把刘表给吞并，很多朋友不理解以为是联军的意思。

这就是简体翻译的锅啊，还是繁体语言舒服一点。

吞并刘表的方法有很多，比如先让他成为你的附庸，然后等你称王就直接吞并他。

或者你有钱的话，直接购买他的城池，购买到只剩一个主城的时候，派大部队去攻打，应该会容易很多。



