全面战争三国怎么抓赵云？赵云捕捉招募方法是什么？

2019-05-30 16:12:50 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

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开局必得赵云方法介绍

开始自动打完剧情黄巾，胜利后选择补员选项，北上下黄河，黄河入海，记住一定要走海路到北平，走陆地必定被伏击，快速占领北平，手动战斗抓赵云，关闭单挑选项!不要杀死任何武将，包括俘虏后的武将，杀死公孙瓒的武将，赵云会仇恨你，尽量只把兵清光胜利，出来后就抓住赵云啦，我测试了两次，一次十回合成功，一次十二回合。