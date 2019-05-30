snapchat男变女滤镜怎么使用 snapchat男变女滤镜使用教程介绍

不少网友都知道最近snapchat男变女特效滤镜功能很受用户们的喜欢，为生活增添了不少乐趣，但是很多小伙伴都不清楚snapchat男变女滤镜怎么使用?好奇的小伙伴下面和小编一起去了解一下吧。
1、Genderswap(性别转换)是国外的snapchat最近推出的一个超强的滤镜功能，一时间在网上非常火爆。这个软禁开发的这个性别转换的滤镜顾名思义，用户可以通过这个滤镜，咔嚓一声拍照由男变成女，由女变成男。
(变男滤镜，隔壁的隔壁就是变女滤镜)
2、要进入滤镜并加入到这一队列中来，只需在自拍模式下打开Snapchat应用，向右滑动几下，就能找到男性和女性滤镜。
3、男性滤镜会给你留一点胡茬和更男性化的下颌轮廓，而女性滤镜会给你留长发和更精致的面部结构。
4、总结一下，女变男，就是整体色调调黑、调暗，增加胡子、藏起女性的头发;男变女，把整体画质变得柔和、五官做一下处理，磨皮美白，加上口红。
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