全面战争三国刘表联盟任务怎么做？完成条件是什么？

2019-05-30 16:10:59 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国刘表结盟任务卡住了不少玩家，要如何达成呢，91单机小编给大家带来全面战争三国与刘表组成联邦任务完成方法介绍，需要的朋友还不快进来看看。

与刘表组成联邦任务完成方法介绍

这个联邦的意思是让你把刘表给吞并，很多朋友不理解以为是联军的意思。

这就是简体翻译的锅啊，还是繁体语言舒服一点。

吞并刘表的方法有很多，比如先让他成为你的附庸，然后等你称王就直接吞并他。

或者你有钱的话，直接购买他的城池，购买到只剩一个主城的时候，派大部队去攻打，应该会容易很多。